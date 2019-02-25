Блог с тобой ›› Новости ›› Этой весной в Кузбассе будет до минус 30°С

Этой весной в Кузбассе будет до минус 30°С

25 февраля 2019 в 17:01

Синоптики дали прогноз погоды на последнюю неделю февраля и первый месяц весны в Кузбассе.

Так, уже со среды по области ожидаются осадки в виде мокрого дождя, снега и даже метели. Днем температура воздуха будет подниматься выше ноля, а ночью опускаться до -12°С -16°С. Такая же погода сохранится в первые весенние выходные, 2 и 3 марта.

Кстати, по словам метеорологов, погода в марте будет переменчивой.

«В начале месяца ночные температуры у нас ещё могут понижаться до -15°С, -20°С и даже -30°С», – пояснили в Кемеровском гидрометцентре.

Потепления стоит ждать в середине месяца.


Читайте также

Content 9 1
На кузбасской трассе дорогой внедорожник насмерть сбил человека
Content 1510489796160572960
В Междуреченске автоледи швырнула кусок мяса в машину другой женщины (видео)
Content nqml05ahabc 900x603
Серьёзное ДТП на Логовом шоссе: участников раскидало по трассе (видео)
Content
В Новокузнецке на «зебре» сбили женщину (видео)

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?