Этой весной в Кузбассе будет до минус 30°С

Синоптики дали прогноз погоды на последнюю неделю февраля и первый месяц весны в Кузбассе.

Так, уже со среды по области ожидаются осадки в виде мокрого дождя, снега и даже метели. Днем температура воздуха будет подниматься выше ноля, а ночью опускаться до -12°С -16°С. Такая же погода сохранится в первые весенние выходные, 2 и 3 марта.

Кстати, по словам метеорологов, погода в марте будет переменчивой.

«В начале месяца ночные температуры у нас ещё могут понижаться до -15°С, -20°С и даже -30°С», – пояснили в Кемеровском гидрометцентре.

Потепления стоит ждать в середине месяца.