Смертоносная коса: кузбассовец дёрнул сожительницу за волосы и умер

Инцидент произошел в Анжеро-Судженске.

По версии следствия, сожители в компании знакомых распивали спиртное у себя в доме. В это время между сожителями произошёл словесный конфликт, в ходе которого мужчина схватил за волосы свою 42-летнюю подругу. Та разозлилась и ударила обидчика несколько раз ножом, попав ему в плечо и ногу.

«Потерпевшего госпитализировали, однако на следующий день он скончался в медицинском учреждении», – рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Обвиняемая сотрудничала со следствием. Она сказала правоохранителям, что нанесла удар первой, потому что хотела защититься, но эту версию опровергли. В итоге суд назначил жительнице Кузбасса наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.