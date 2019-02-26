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Смертоносная коса: кузбассовец дёрнул сожительницу за волосы и умер

26 февраля 2019 в 09:40

Инцидент произошел в Анжеро-Судженске.

По версии следствия, сожители в компании знакомых распивали спиртное у себя в доме. В это время между сожителями произошёл словесный конфликт, в ходе которого мужчина схватил за волосы свою 42-летнюю подругу. Та разозлилась и ударила обидчика несколько раз ножом, попав ему в плечо и ногу.

«Потерпевшего госпитализировали, однако на следующий день он скончался в медицинском учреждении», – рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Обвиняемая сотрудничала со следствием. Она сказала правоохранителям, что нанесла удар первой, потому что хотела защититься, но эту версию опровергли. В итоге суд назначил жительнице Кузбасса наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.


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