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В Кузбассе младенца доставили в больницу на вертолёте

26 февраля 2019 в 10:45

Сигнал поступил из труднодоступного посёлка Заячья Заимка фельдшеру села Кондома.

С учётом высоких рисков внезапного ухудшения состояния здоровья ребенка и невозможности добраться до Заячьей Заимки на автомобиле скорой помощи, силами санитарной авиации Кемеровского областного центра медицины катастроф незамедлительно был организован вылет вертолёта.

«К девочке вылетела старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи Таштагольской районной больницы Надежда Булгакова. Ребёнка вместе с мамой доставили в больницу», - сообщили в областном департаменте охраны здоровья населения.

У младенца диагностированы ОРВИ и обструктивный бронхит. Сейчас девочке оказывают необходимую медицинскую помощь, состояние её стабильное.


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