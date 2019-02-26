В Новокузнецке отменят все виды проездных

Исключение составит «Единый социальный проездной билет».

С 1 марта в общественном транспорте Новокузнецка начнётся тестирование транспортных карт.

Тестирование транспортных карт начнётся в связи с вступлением в силу постановления областной РЭК № 458 «Об установлении предельных регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным, наземным электрическим транспортом по регулярным маршрутам на территории Кемеровской области» и с началом действия автоматизированной системы учёта оплаты проезда.

В связи с этим все виды проездных билетов, за исключением «Единого социального проездного билета», будут отменены.

До введения в пользование всех категорий транспортных карт пассажиры, имеющие право на льготный проезд, смогут воспользоваться льготой исключительно при предъявлении подтверждающего документа за наличные средства. Стоимость проезда для пассажиров пенсионного возраста составит 10 рублей, для школьников и студентов очной формы обучения — 11 рублей за одну поездку.

«После ввода в пользование транспортной карты школьников и студентов очной формы обучения оплата проезда с сохранением указанной льготы может осуществляться исключительно по транспортной карте», — сообщили в управлении по транспорту и связи администрации Новокузнецка.