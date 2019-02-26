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В кемеровских суши вновь нашли кишечную палочку

26 февраля 2019 в 11:47

Роспотребнадзор вновь проверил известную в Кемерове службу доставки суши и вынес неутешительный вердикт.

Так, в роллах службы доставки суши «Панда Роллс», которая находится на Базовой, 5Б, эксперты обнаружили сразу несколько несоответствий требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям.

Суд установил, что выявленные нарушения создают угрозу причинения вреда здоровью граждан и привлёк предпринимателя, который владеет службой доставки, к административной ответственности.

Мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей. Решение ещё может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд.


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