В кемеровских суши вновь нашли кишечную палочку

Роспотребнадзор вновь проверил известную в Кемерове службу доставки суши и вынес неутешительный вердикт.

Так, в роллах службы доставки суши «Панда Роллс», которая находится на Базовой, 5Б, эксперты обнаружили сразу несколько несоответствий требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям.

Суд установил, что выявленные нарушения создают угрозу причинения вреда здоровью граждан и привлёк предпринимателя, который владеет службой доставки, к административной ответственности.

Мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей. Решение ещё может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд.