В Кемерове открылась гомофобная пекарня

Около двух недель назад в Кемерове на улице Орджоникидзе, 4 открылась пекарня братьев Ипатовых. Пользователей Сети привлекла надпись, которую разметили на прилавке магазина «Пи*****м вход запрещен».

Как отметили представители магазина, таким образом они заявили о том, что не будут продавать хлеб людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Увы, как будут «выччислены» при этом такие покупатели – не уточняется.

Владелец кемеровской пекарни Антон Ипатов запрет на вход людям с нетрадиционной ориентацией Ипатов сравнил с правилами посещения музея или театра и отметил, что они хотят защитить традиционные ценности. Интересно, что для этого (судя по надписи) владельцы бизнеса готовы нарушить Конституцию.

Примечательно, что новая пекарня открылась под боком у администрации города.

«Лично я считаю, что нужно создавать условия, чтобы бизнесу было невыгодно делать бизнес на гомофобии или трансфобии. Например, открытие такого магазина в цивилизованной стране просто приведёт к банкротству этого бизнеса, поскольку даже гетеросексуалы туда перестанут ходить», – прокомментировал ситуацию ЛГБТ-активист Николай Алексеев.

Напомним, подобные магазины в 2017 году открывались в Москве, однако очень быстро торговые объекты закрыли.

Фото: соцсети.