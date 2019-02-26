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В Кемерове упал строительный кран, есть погибшие

26 февраля 2019 в 19:56

26 февраля в Кемерове в районе дома №30/8 по улице Дружбы упал автокран. Смертельный инцидент произошел на строительной площадке, где возводится жилой дом.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, автокран опускал ёмкость с жидким бетоном, техника накренилась и груз опрокинулся.

На место сразу выехала бригада скорой помощи, однако двое рабочих в возрасте 25 и 26 лет скончались ещё до приезда медиков. По словам очевидцев, ещё один человек пострадал. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Сейчас на строительной площадке, где произошёл инцидент, работает следственная группа, сотрудники полиции и МЧС.

 

Фото: соцсети.


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