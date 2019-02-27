В центре Кемерова водитель маршрутки избил мужчину (видео)

Драка между мужчинами произошла на остановке возле Главпочтамта.

Свидетелями случившегося стали прохожие и пассажиры маршрутки, которой управлял агрессивный водитель. Видео произошедшего свидетели выложили в Сеть 26 февраля.

На кадрах видно, как сначала мужчина ударил кулаком в лобовое стекло ПАЗа и отошёл. Затем маршрутчик проехал несколько метров, вышел из автобуса, толкнул и стал избивать «обидчика». Позже на место подъехали правоохранители.

«Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на место происшествия и опросили гражданина. В ходе беседы пешеход отказался от претензий. В свою очередь, правоохранители разъяснили мужчине его права, в том числе рассказали о праве на подачу заявления о привлечении участника конфликта к ответственности», – рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Видео, фото: vk.com / «Инцидент Кемерово».