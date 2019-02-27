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Сразу семь трупов нашли в Мариинске

27 февраля 2019 в 10:41

Среди погибших взрослые и дети.

ЧП произошло ночью 27 февраля. Около 3:20 на пульт диспетчера МЧС поступил сигнал о крупном пожаре на улице Коммунистическая. По информации ГУ МЧС Кузбасса, на момент прибытия первого подразделения крыша дома горела открытым пламенем.

В результате пожара крыша полностью сгорела и частично обрушилась, общая площадь пожара составила более 100 «квадратов». Самое страшное, что в результате возгорания погибли люди. Как сообщает «Интерфакс-Сибирь», в сгоревшем доме нашли тела семи человек.

«Пять взрослых и двое детей погибли на пожаре в рубленном доме, сейчас устанавливается, кем они друг другу приходились», — сообщает агентство.

Известно, что все погибшие жили в одной квартире – она сгорела полностью. Пожар произошёл в трёхквартирном одноэтажном доме, где две квартиры были не жилыми.

На месте работают специалисты всех оперативных служб. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.


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