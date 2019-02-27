В Мариинске ищут тела ещё двух детей

По предварительной информации, в сгоревшей в ночь на 27 февраля квартире находились ещё два ребёнка.

Напомним, ночью в Мариинске произошёл крупный пожар. По официальным данным, в сгоревшем доме нашли шесть трупов, в том числе четырёхлетнего ребёнка. Сейчас специалисты ищут тела ещё двух детей.

«По предварительной и оперативной информации, во дворе сгоревшего дома нашли бензопилу и свежераспиленные дрова. В доме было установлено печное отопление. Поиски тел ещё двух детей, которые по предварительной информации также находились в доме, продолжаются», — рассказали в СУ СК РФ п Кемеровской области.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.