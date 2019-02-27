Появилось видео с места смертельного пожара в Мариинске

В результате трагедии погибли пятеро взрослых и трое детей.
По официальным данным, в сгоревшем доме нашли тела шести человек, в том числе одного ребёнка четырёх лет. Тела ещё двух детей ищут. Таким образом, в результате трагедии погибли пятеро взрослых и трое детей.
Пожар произошел ночью 27 февраля в Мариинске. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работает оперативная группа.
В Сети появилось видео с места случившегося. На опубликованных кадрах видно, что у жилья полностью сгорела крыша и обгорели стены.
Фото: life.ru
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