Появилось видео с места смертельного пожара в Мариинске

В результате трагедии погибли пятеро взрослых и трое детей.

По официальным данным, в сгоревшем доме нашли тела шести человек, в том числе одного ребёнка четырёх лет. Тела ещё двух детей ищут. Таким образом, в результате трагедии погибли пятеро взрослых и трое детей.

Пожар произошел ночью 27 февраля в Мариинске. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, на месте происшествия работает оперативная группа.

В Сети появилось видео с места случившегося. На опубликованных кадрах видно, что у жилья полностью сгорела крыша и обгорели стены.

Видео доступно ТУТ.

Фото: life.ru