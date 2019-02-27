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Найдены тела ещё двух детей, погибших в Мариинске

27 февраля 2019 в 12:13

Спасатели обнаружили трупы после разбора сгоревшего дома.

В ходе разбора сгоревшего дома в Мариинске спасатели нашли тела ещё двух детей. Об этом сообщили СУ СК РФ по Кемеровской области.

«Поиски тел ещё двух погибших детей завершены. Тела погибших найдены. Всего погибли трое детей в возрасте 1-8 лет, а также пять взрослых. Устанавливается, кем приходились друг другу погибшие», — рассказали в ведомстве.

Напомним, общая площадь смертельного пожара превысила 100 «квадратов». Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела.


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