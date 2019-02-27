Жительницу Белова ограбили на улице средь бела дня

В полицию Белова обратилась 21-летняя местная жительница. Девушка сообщила, что на улице к ней подошла незнакомка и потребовала отдать все деньги. Получив отказ, злоумышленница вывернула карманы женщины и похитила около двух тысяч рублей, после чего скрылась.

«Установив приметы грабительницы, полицейские разослали ориентировку всем сотрудникам, которые были задействованы в системе единой дислокации. Подозреваемую задержал экипаж ГИБДД на одной из улиц города», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Злоумышленницей оказалась 20-летняя местная жительница. Ранее она уже была судима за аналогичные имущественные преступления – кражи, грабежи.

У женщины изъяли похищенные денежные средства и вернули потерпевшей. Преступнице грозит до 4 лет лишения свободы.