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Жительницу Белова ограбили на улице средь бела дня

27 февраля 2019 в 14:17

В полицию Белова обратилась 21-летняя местная жительница. Девушка сообщила, что на улице к ней подошла незнакомка и потребовала отдать все деньги. Получив отказ, злоумышленница вывернула карманы женщины и похитила около двух тысяч рублей, после чего скрылась.

«Установив приметы грабительницы, полицейские разослали ориентировку всем сотрудникам, которые были задействованы в системе единой дислокации. Подозреваемую задержал экипаж ГИБДД на одной из улиц города», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Злоумышленницей оказалась 20-летняя местная жительница. Ранее она уже была судима за аналогичные имущественные преступления – кражи, грабежи.

У женщины изъяли похищенные денежные средства и вернули потерпевшей. Преступнице грозит до 4 лет лишения свободы.


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