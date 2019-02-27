Житель Новокузнецка засудил больницу за ошибочный диагноз

За неправильное лечение мужчина затребовал полмиллиона рублей, однако суд взыскал с медучреждения только 20 тысяч.

Как рассказал мужчина в суде, ранее скорая помощь экстренно госпитализировала его в ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница №29». Новокузнечанин жаловался на сильную боль в правом подреберье. Медики поставили больному диагноз и назначили лечение, однако в итоге, его состояние только ухудшилось.

Пациент добился перевода в другое отделение, где его состояние нормализовалось.

«Истец считает, что врачи не приняли достаточных мер по предотвращению наступления неблагоприятных последствий назначенного лечения», – отмечается в материалах дела.

В итоге кузбассовец обратился в суд с требованием взыскать с медучреждения 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Рассмотрев материалы дела, суд признал, что в больнице мужчине назначили неправильный диагноз, и обязал медицинскую организацию выплатить ему вместо полумиллиона 20 тысяч рублей.