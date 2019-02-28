Очередное ЧП на новокузнецком ЗСМК

На это раз на предприятии погиб молодой слесарь.

Напомним, 26 января на комбинате раскалённым чугуном обрызгало троих рабочих, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

А вновь погиб рабочий на Евраз ЗСМК погиб 27-летний слесарь. Как сообщает City-N со ссылкой на следователя следственного отдела по Новокузнецку, мужчина самовольно выполнял ремонтные работы на магнитном кантовале. При этом, наряд работнику не выдавали и о своих действиях он никого не предупредил.

В результате слесарь скончался на месте из-за травм, которые получил от оборудования.