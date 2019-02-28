В Анжеро-Судженске похитили хаски ради выкупа

В дежурную часть полиции обратилась 25-летняя девушка, которая рассказала, что кто-то увёл пса прямо со двора. Сумма причиненного ущерба составила около 15 000 рублей.

«В результате сотрудники полиции установили похитителя. Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Антон Муруев обнаружил в надворных постройках по месту жительства задержанного похищенную собаку», — сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Полицейским удалось вернуть Тумана хозяйке целым и невредимым. Выяснилось, что похитить пса решил сосед девушки, чтобы потом вернуть за вознаграждение.

Фото, видео: zakon-kuzbass.ru