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В Анжеро-Судженске похитили хаски ради выкупа

28 февраля 2019 в 09:36

В дежурную часть полиции обратилась 25-летняя девушка, которая рассказала, что кто-то увёл пса прямо со двора. Сумма причиненного ущерба составила около 15 000 рублей.

«В результате сотрудники полиции установили похитителя. Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Антон Муруев обнаружил в надворных постройках по месту жительства задержанного похищенную собаку», — сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Полицейским удалось вернуть Тумана хозяйке целым и невредимым. Выяснилось, что похитить пса решил сосед девушки, чтобы потом вернуть за вознаграждение.

 

 

Фото, видео: zakon-kuzbass.ru


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