Кузбасская кошка проехала под капотом машины более 100 км

Автомобилист пригнал свой транспорт из Юрги в Кемерове, а во время планового техосмотра обнаружилось, что под капотом находится животное.

Кошка проехала более 10 километров и чудом выжила.

«Сломанная лапа и шерсть в масле. Кошке не пришлось ампутировать сильно повреждённую лапу», - сообщают «Известия».

Пока животное находится на станции технического обслуживания. Сотрудники салона назвали животное Тая из Хёндая и теперь ищут ей хозяина.

Фото: iz.ru.