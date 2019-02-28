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Кузбасская кошка проехала под капотом машины более 100 км

28 февраля 2019 в 12:41

Автомобилист пригнал свой транспорт из Юрги в Кемерове, а во время планового техосмотра обнаружилось, что под капотом находится животное.

Кошка проехала более 10 километров и чудом выжила.

«Сломанная лапа и шерсть в масле. Кошке не пришлось ампутировать сильно повреждённую лапу», - сообщают «Известия».

Пока животное находится на станции технического обслуживания. Сотрудники салона назвали животное Тая из Хёндая и теперь ищут ей хозяина.

 

Фото: iz.ru.


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