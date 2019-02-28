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В Кемерове на пешеходном переходе сбили пешехода

28 февраля 2019 в 12:50

Пенсионерка переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе в районе остановки «Химмаш». Авария с участием пешехода произошла утром 28 февраля на улице Терешковой.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Москвич 2141» ехал со стороны проспекта Химиков в сторону улицы 62 Проезд и сбил женщину 1956 года рождения», — рассказали в ГИБДД по городу Кемерово.

Пострадавшую доставили в больницу, степень тяжести травм устанавливается. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

 

 

Фото: vk.com/«Регион 42».


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