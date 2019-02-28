В центре Междуреченска бросили коляску с ребёнком

Информация об этом появилась в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».
По словам местных жителей, посреди улицы нерадивые родители бросили коляску с ребёнком. Она стояла прямо на тротуаре, а родителей рядом не было.
«Гуляли и увидели вот такую картину, долго никого рядом нет, коляска с ребёнком сама по себе стоит, а если снег или сосуля упадёт», - написал автор фото в комментарии к посту.
Пользователей сети возмутила безалаберность родителей. Где были те в момент снимка и почему оставили ребенка без присмотра – пока неизвестно.
Фото: vk.com/ «Типичный Междуреченск [ТМ]».
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