Блог с тобой ›› Новости ›› В центре Междуреченска бросили коляску с ребёнком

В центре Междуреченска бросили коляску с ребёнком

28 февраля 2019 в 16:07

Информация об этом появилась в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

По словам местных жителей, посреди улицы нерадивые родители бросили коляску с ребёнком. Она стояла прямо на тротуаре, а родителей рядом не было.

«Гуляли и увидели вот такую картину, долго никого рядом нет, коляска с ребёнком сама по себе стоит, а если снег или сосуля упадёт», - написал автор фото в комментарии к посту.

Пользователей сети возмутила безалаберность родителей. Где были те в момент снимка и почему оставили ребенка без присмотра – пока неизвестно.

 

 

 

Фото: vk.com/ «Типичный Междуреченск [ТМ]».


Читайте также

Content 1 1
Очередное ЧП на новокузнецком ЗСМК
Content
В Анжеро-Судженске похитили хаски ради выкупа
Content
Кузбасская кошка проехала под капотом машины более 100 км
Content
В Кемерове на пешеходном переходе сбили пешехода

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?