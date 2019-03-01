В Кемерове около мусорных баков нашли тело мужчины

В четверг, 28 февраля, возле мусорных баков на Металлистов, 9 нашли тело мужчины. Фотографиями с места событий поделились в соцсетях очевидцы.
«Сегодня, Металлистов 9, по-моему без определенного места жительства мужчина!», — написал в комментарии к фото свидетель.
О личности мужчины пока не сообщается. Также неизвестно, действительно ли он без определённого места жительства.
Обстоятельства и причин смерти горожанина устанавливают правоохранители.
Фото: vk.com/ «Регион-42».
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