В Кемерове около мусорных баков нашли тело мужчины

В четверг, 28 февраля, возле мусорных баков на Металлистов, 9 нашли тело мужчины. Фотографиями с места событий поделились в соцсетях очевидцы.

«Сегодня, Металлистов 9, по-моему без определенного места жительства мужчина!», — написал в комментарии к фото свидетель.

О личности мужчины пока не сообщается. Также неизвестно, действительно ли он без определённого места жительства.

Обстоятельства и причин смерти горожанина устанавливают правоохранители.

Фото: vk.com/ «Регион-42».