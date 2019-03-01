Смертельное ДТП на кузбасской трассе: погиб водитель (видео)

Авария произошла во второй половине дня 28 февраля на 124-м километре Ленинск-Кузнецкой трассы.

«Водитель за рулём седана Nissan Sunny двигался в сторону Новосибирска, и по неизвестным причинам допустил выезд на встречную полосу движения. От удара с внедорожником Volkswagen Touareg седан получил серьёзные повреждения. Уже по инерции Ниссан задел автобус Hyundai», - сообщили в Управлении ГИБДД по Новосибирской области.

По словам очевидцев, в результате столкновения седан получил значительные повреждения.

«Машина сильно пострадала. От неё прям куски отвалились», — цитируют СМИ очевидца последствий аварии.

Известно, что от полученных травм водитель «Санни» погиб на месте. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Видео: vk.com/ «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Фото: vk.com/ «Регион 42».