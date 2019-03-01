В Кузбассе грузовик разрушил мост

Инцидент произошёл в Мариинском районе. Рядом с селом Таёжно-Михайловка грузовик разрушил мост.

Как рассказали в администрации Мариинского района, переправу уже восстанавливают.

«В настоящее время специалисты восстанавливают мост. Работают переправы. Также организована помощь тем жителям села, кто в ней нуждается», – пояснили в администрации.

Фото случившегося поделились в соцсети очевидцы.

Фото: vk.com / «Месторасположение ДПС - город Мариинск».