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В Кузбассе грузовик разрушил мост

01 марта 2019 в 12:53

Инцидент произошёл в Мариинском районе. Рядом с селом Таёжно-Михайловка грузовик разрушил мост.

Как рассказали в администрации Мариинского района, переправу уже восстанавливают.

«В настоящее время специалисты восстанавливают мост. Работают переправы. Также организована помощь тем жителям села, кто в ней нуждается», – пояснили в администрации.

Фото случившегося поделились в соцсети очевидцы.

 

Фото: vk.com / «Месторасположение ДПС - город Мариинск».


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