Блог с тобой ›› Новости ›› Кемеровский Burger Boy угощал горожан шаурмой с...

Кемеровский Burger Boy угощал горожан шаурмой с плесенью

02 марта 2019 в 12:46

Возмущенный покупатель рассказал о произошедшем в кемеровском паблике в соцсети «ВКонтакте». По его словам, инцидент произошел в закусочной на проспекте Ленина возле остановки общественного транспорта «Кинотеатр Юбилейный».

«Случайно увидел, что на столе продавца стоит ведёрко с порезанными помидорами, а сверху плесень. Женщина при мне берёт из этой ёмкости пару кусочков помидоров и начинает с ними готовить шаурму для другого посетителя», - рассказал очевидец местным СМИ.

В ответ на замечание, продавец ответила, что горожанину показалось. Однако после убрала плесень из ведра.

А вот покупатель от испорченной шаурмы не отказался.

Напомним, ранее закусочные уже подвергались административным штрафам за нарушение санитарных норм.

 

Фото: соцсети.


Читайте также

Content
В Кемерове около мусорных баков нашли тело мужчины
Content
Смертельное ДТП на кузбасской трассе: погиб водитель (видео)
Content ymxfxunu5zy
В Кузбассе грузовик разрушил мост
Content
СМИ: Мужчина возле мусорных баков умер из-за проблем с сердцем

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?