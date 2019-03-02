Кемеровский Burger Boy угощал горожан шаурмой с плесенью

Возмущенный покупатель рассказал о произошедшем в кемеровском паблике в соцсети «ВКонтакте». По его словам, инцидент произошел в закусочной на проспекте Ленина возле остановки общественного транспорта «Кинотеатр Юбилейный».

«Случайно увидел, что на столе продавца стоит ведёрко с порезанными помидорами, а сверху плесень. Женщина при мне берёт из этой ёмкости пару кусочков помидоров и начинает с ними готовить шаурму для другого посетителя», - рассказал очевидец местным СМИ.

В ответ на замечание, продавец ответила, что горожанину показалось. Однако после убрала плесень из ведра.

А вот покупатель от испорченной шаурмы не отказался.

Напомним, ранее закусочные уже подвергались административным штрафам за нарушение санитарных норм.

Фото: соцсети.