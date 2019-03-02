Кузбассовец решил приодеться к весне и теперь может лишиться свободы

В отношении прокопчанина возбудили сразу два уголовных дела по статье «Кража».

За помощью в полицию обратились сотрудники торгового заведения. Выяснилось, что мужчина зашёл в кабинку в одной куртке, а вышел из неё в другой — модной спортивной куртке. Также злоумышленник прихватил с собой из магазина колонку и наушники. Сумма ущерба составила 15 000 рублей.

Момент преступления зафиксировали камеры наружного наблюдения. Изучив записи с камер, дознаватель отдела полиции «Рудничный» ОМВД России по г. Прокопьевску установила личность злоумышленника.

«Им оказался 25-летний местный житель, в отношении которого она некоторое время назад расследовала уголовное дело: тогда он совершил кражу продуктов питания», — рассказали в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Теперь злоумышленник может лишиться свободы на два года.