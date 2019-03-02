В Кемерове горел остановочный торговый павильон

ЧП произошло 2 марта на проспекте Октябрьском возле остановки «Кинотеатр Аврора».

Сигнал на пульт диспетчера МЧС поступил в 13:59. К ликвидации пожара привлекались семь человек и две единицы спецтехники. Полностью потушить возгорание удалось в 14:08.

«В результате пожара обгорела обшивка павильона, торговое и холодильное оборудование с продукцией на общей площади 10 «квадратов», - рассказали о последствиях случившегося в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

Предварительно, пожар начался из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Фото: vk.com/«Инцидент Кемерово».