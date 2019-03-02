В Новокузнецке продают кошку за 2,5 миллиона

Хозяин утверждает, что животное ненавидит людей и не стесняется показывать это своим поведением.

На популярном сайте с бесплатными объявлениями появилась информация о продаже кошки. Автор утверждает, что усатая-полосатая жутко ненавидит людей, однако оценил Асю в 2 560 000 рублей.

«Кошка очень агрессивная, будит по утрам и ночам. Ест только корм! Гадит исключительно мимо лотка. Ненавидит всех и каждого!», — написал автор объявления.

По каким критериям производилась оценка животного – не уточняется. Однако, судя по цене, несмотря на все недостатки любимицы, хозяин не очень-то жаждет избавиться от проблемной любимицы.

Фото: avito.ru/novokuznetsk.