Весна пришла – Кола-мэн вернулся!

На кемеровских улицах снова появился заметили Дениса Кола-мэна. Фото ставшего местной достопримечательностью горожанина поделился один из пользователей соцсетей.

Многие комментаторы заметили, что Денис стал реже появляться на улице в сильные морозы, как было раньше. Но на этом снимке Кола-мэн вновь гуляет по улицам Кемерова в шортах и летней майке.

Практически все пользователи единодушно обрадовались появлению старого знакомого.

Напомним, с недавних пор Кола-мэна знают не только в родном городе - в 2017 году его показали на федеральном канале в программе «Вечерний Ургант» на Первом.

Фото: vk.com/ «Типичный Кемерово».