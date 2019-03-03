Весна пришла – Кола-мэн вернулся!

На кемеровских улицах снова появился заметили Дениса Кола-мэна. Фото ставшего местной достопримечательностью горожанина поделился один из пользователей соцсетей.
Многие комментаторы заметили, что Денис стал реже появляться на улице в сильные морозы, как было раньше. Но на этом снимке Кола-мэн вновь гуляет по улицам Кемерова в шортах и летней майке.
Практически все пользователи единодушно обрадовались появлению старого знакомого.
Напомним, с недавних пор Кола-мэна знают не только в родном городе - в 2017 году его показали на федеральном канале в программе «Вечерний Ургант» на Первом.
Фото: vk.com/ «Типичный Кемерово».
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