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Весна пришла – Кола-мэн вернулся!

03 марта 2019 в 12:22

На кемеровских улицах снова появился заметили Дениса Кола-мэна. Фото ставшего местной достопримечательностью горожанина поделился один из пользователей соцсетей.

Многие комментаторы заметили, что Денис стал реже появляться на улице в сильные морозы, как было раньше. Но на этом снимке Кола-мэн вновь гуляет по улицам Кемерова в шортах и летней майке.

Практически все пользователи единодушно обрадовались появлению старого знакомого.

Напомним, с недавних пор Кола-мэна знают не только в родном городе - в 2017 году его показали на федеральном канале в программе «Вечерний Ургант» на Первом.

 

 

Фото: vk.com/ «Типичный Кемерово».


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