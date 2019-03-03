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За сутки на кузбасских курортах разбились девять туристов

03 марта 2019 в 14:28

Всего с начала горнолыжного сезона в Кузбассе травмы различной степени тяжести получили 460 человек.

За сутки на кузбасских курортах травмировались 9 человек. Как рассказали в пресс-службе агентства по защите населения и территорий Кемеровской области, шесть случаев зарегистрировано в Шерегеше и три – на Танае.

«Все туристы получили не тяжкие повреждения, каждому из них спасатели оказали своевременную помощь», - рассказали в областной МЧС.

Как отметили в ведомстве, основной причиной травматизма на горных трассах чаще всего становится несоблюдение правил безопасности. На втором месте алкогольное опьянение, а на третьем — переоценка туристами своих возможностей.


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