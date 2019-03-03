По Новокузнецку бегает голый пенсионер

Несмотря на погоду, на спортсмене-любителе надеты только лёгкие шорты и обувь.

В воскресенье, 3 марта, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлён бегающий по улице мужчина. Несмотря на погоду, на спортсмене-любителе надеты только лёгкие шорты и обувь.

Очевидец рассказал, что встретил необычного спортсмена утром на улице Грдины.

«Вот это Новокузнецк! Кто-то утром в трусах, голый, бегает. Нормально, что. Пойдёт», — комментирует автор видео.

Комментаторы отметили, что бегун – местный пенсионер, который совершает пробежки каждое утро, невзирая на время года и погоду. Занятия спортом он совмещает с закаливанием, а потому всегда одет довольно легко.

Фото, видео: vk.com/ «Новокузнецк ОНЛАЙН».