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По Новокузнецку бегает голый пенсионер

03 марта 2019 в 15:45

Несмотря на погоду, на спортсмене-любителе надеты только лёгкие шорты и обувь.

В воскресенье, 3 марта, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлён бегающий по улице мужчина. Несмотря на погоду, на спортсмене-любителе надеты только лёгкие шорты и обувь.

Очевидец рассказал, что встретил необычного спортсмена утром на улице Грдины.

«Вот это Новокузнецк! Кто-то утром в трусах, голый, бегает. Нормально, что. Пойдёт», — комментирует автор видео.

Комментаторы отметили, что бегун – местный пенсионер, который совершает пробежки каждое утро, невзирая на время года и погоду. Занятия спортом он совмещает с закаливанием, а потому всегда одет довольно легко.

 

Фото, видео: vk.com/ «Новокузнецк ОНЛАЙН».


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