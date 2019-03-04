В южной столице Кузбасса эвакуировали крупный торговый центр (видео)

Неизвестный сообщил о минировании новокузнецкого ЦУМа.

Как пишет Новокузнецк.ru со ссылкой на источник, неизвестный сообщил о минировании ЦУМа (другое название «Грин Хаус») около 17:00 3 марта. На место прибыли экстренные службы.

Из здания были срочно эвакуированы арендаторы, посетители и персонал. За несколько минут они покинули 16-этажное торгово-офисное здание на Орджоникидзе.

Спецслужбы проверили здание на наличие подозрительного предмета, однако сообщение не подтвердилось. У ТЦ всё это время дежурила полиция, скорая, пожарные и спасатели.

Фото, видео: Новокузнецк.ru.