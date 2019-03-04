Блог с тобой ›› Новости ›› В южной столице Кузбасса эвакуировали крупный т...

В южной столице Кузбасса эвакуировали крупный торговый центр (видео)

04 марта 2019 в 08:18

Неизвестный сообщил о минировании новокузнецкого ЦУМа.

Как пишет Новокузнецк.ru со ссылкой на источник, неизвестный сообщил о минировании ЦУМа (другое название «Грин Хаус») около 17:00 3 марта. На место прибыли экстренные службы.

Из здания были срочно эвакуированы арендаторы, посетители и персонал. За несколько минут они покинули 16-этажное торгово-офисное здание на Орджоникидзе.

Спецслужбы проверили здание на наличие подозрительного предмета, однако сообщение не подтвердилось. У ТЦ всё это время дежурила полиция, скорая, пожарные и спасатели.

 

Фото, видео: Новокузнецк.ru.


Читайте также

Content eac6bbas 960
В Таштаголе любящая жена случайно убила мужа
Content
Кузбассовец ограбил ювелирный магазин средь бела дня
Content apusqgurwua
В Кемерове до смерти забили на улице мать двоих детей
Content at5ssaqmivxxs4m
В Кемерове двое мужчин похитили парня

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?