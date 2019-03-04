Пьяный актёр сообщил о бомбе в самолёте «Кемерово – Москва»

Из самолёта в срочном порядке эвакуировали всех пассажиров.
Утром 3 марта в кемеровском аэропорту эвакуировали самолёт «Кемерово – Москва» из-за сообщения о бомбе на борту. В этот момент судно находилось на взлётной полосе, однако вылет пришлось отменить. В срочном порядке эвакуировали всех пассажиров и вызвали оперативные службы.
Позднее телеграм-канал Mash сообщил, что виновником произошедшего стал бывший артист Большого театра Сергей Громов.
«Его тут же задержали, самолёт проверили, но всё оказалось актёрской игрой. Рейс «Кемерово — Москва» пошёл по программе, а Громов остался в отделе на антракт», — сообщается в телеграм-канале Mash.
Известно, что в момент случившегося актёр был пьян. Обстоятельства произошедшего устанавливают компетентные органы.
Фото: телеграм-канал Mash.
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