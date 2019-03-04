Блог с тобой ›› Новости ›› Пьяный актёр сообщил о бомбе в самолёте «Кемеро...

Пьяный актёр сообщил о бомбе в самолёте «Кемерово – Москва»

04 марта 2019 в 11:11

Из самолёта в срочном порядке эвакуировали всех пассажиров.

Утром 3 марта в кемеровском аэропорту эвакуировали самолёт «Кемерово – Москва» из-за сообщения о бомбе на борту. В этот момент судно находилось на взлётной полосе, однако вылет пришлось отменить. В срочном порядке эвакуировали всех пассажиров и вызвали оперативные службы.

Позднее телеграм-канал Mash сообщил, что виновником произошедшего стал бывший артист Большого театра Сергей Громов.

«Его тут же задержали, самолёт проверили, но всё оказалось актёрской игрой. Рейс «Кемерово — Москва» пошёл по программе, а Громов остался в отделе на антракт», — сообщается в телеграм-канале Mash.

Известно, что в момент случившегося актёр был пьян. Обстоятельства произошедшего устанавливают компетентные органы.

 

Фото: телеграм-канал Mash.


Читайте также

Content eac6bbas 960
В Таштаголе любящая жена случайно убила мужа
Content
Кузбассовец ограбил ювелирный магазин средь бела дня
Content apusqgurwua
В Кемерове до смерти забили на улице мать двоих детей
Content at5ssaqmivxxs4m
В Кемерове двое мужчин похитили парня

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?