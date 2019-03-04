В Таштаголе любящая жена случайно убила мужа

Супруга, пытаясь заехать в гараж, нечаянно сбила мужа. Травмы оказались смертельными.

Несчастный случай произошел в пятницу, 22 февраля, в одном из гаражных кооперативов города.

Как сообщают СМИ, женщина была за рулём автомобиля, мужчина ходил рядом. В какой-то момент супруга, пытаясь заехать в гараж, нечаянно сбила мужа.

«В результате у пострадавшего порвалась артерия, он истёк кровью. Вызвали скорую, врачи пытались его спасти, но не смогли. Знаю, что и мужчине, и женщине около 50 лет, про них говорят, что были идеальной парой, сильно любили друг друга», – цитируют очевидца издания.

Отмечается, что женщина буквально на днях получила водительское удостоверение. Автомобиль, которым она управляла в момент случившегося, также был приобретён для неё совсем недавно.