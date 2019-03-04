Кузбассовец ограбил ювелирный магазин средь бела дня

Инцидент произошёл 3 марта в Юрге.

Мужчина ограбил ювелирный отдел в одном из местных ТЦ. на глазах посетителей подошёл к витрине ювелирного отдела, разбил её, что-то схватил и убежал

«Это был ювелирный отдел в торговом центре «Империал». На тех витринах, которые он разбил, лежали серьги и кольца», – цитируют СМИ осведомлённый источник.

Преступление попало на камеру видеонаблюдения. Судя по дате, установленной на видео, инцидент произошёл около 16:00.

Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают правоохранители.

Фото, видео: vk.com / «Подслушано Юрга».