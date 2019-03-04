Кузбассовец ограбил ювелирный магазин средь бела дня

Инцидент произошёл 3 марта в Юрге.
Мужчина ограбил ювелирный отдел в одном из местных ТЦ. на глазах посетителей подошёл к витрине ювелирного отдела, разбил её, что-то схватил и убежал
«Это был ювелирный отдел в торговом центре «Империал». На тех витринах, которые он разбил, лежали серьги и кольца», – цитируют СМИ осведомлённый источник.
Преступление попало на камеру видеонаблюдения. Судя по дате, установленной на видео, инцидент произошёл около 16:00.
Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают правоохранители.
Фото, видео: vk.com / «Подслушано Юрга».
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