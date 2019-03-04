В Кемерове до смерти забили на улице мать двоих детей

Горожанку убил её 25-летний супруг в ходе прогулки.

Преступление произошло ещё в конце лета 2018 года, однако расследование дела завершено только сейчас.

Как рассказали в региональном СУ СК РФ, в этот день семейная пара находилась на дне рождения бабушки. Когда наступил вечер, супруги оставили своих двоих детей у родных, а сами пошли прогуляться, взяв с собой спиртное. В ходе прогулки между супругами завязался словесный конфликт.

«Как пояснил мужчина, причину ссоры он не помнит, но, разозлившись на свою супругу, он нанёс ей не менее трёх ударов кулаком в область лица, от которых женщина упала на грунтовую дорогу, потеряв сознание. Обвиняемый оттащил супругу на обочину и увидел кровь на её голове. Он попытался привести её в чувства: перевернул жену на бок и стал бить ладошками по лицу, после бил её в грудь, чтобы «завести» сердце», - сообщили в ведомстве.

Когда у горожанина ничего не вышло, он унёс женщину в баню и продолжил свои попытки там – такая любительская «реанимация» продолжалась на протяжении трёх часов. Поняв, что попытки тщетны, мужчина рассказал о случившемся своему брату и матери, которая и вызвала сотрудников полиции и скорую медицинскую помощь.

Прибывшие на место специалисты констатировали смерть женщины. Как показала позже экспертиза, причиной смерти 27-летней горожанки стала закрытая черепно-мозговая травма.

Кемеровчанин полностью признал вину. В ближайшее время он предстанет перед судом.