В Кемерове двое мужчин похитили парня

Молодого человека силой затолкали в джип и увезли.

Инцидент произошёл 4 марта в Рудничном районе города. По словам очевидцев, молодой человек сопротивлялся и звал на помощь прохожих. В итоге машина с пленником уехала в неизвестном направлении.

Когда видео с места произошедшего появилось в сети, им заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

«В настоящее время сотрудниками полиции установлены личности всех участников инцидента. Прочие обстоятельства устанавливаются», - прокомментировали случившееся в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

По факту произошедшего проводится проверка, по её итогам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.