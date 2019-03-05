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В Кемерове снег превратил машину в груду металла

05 марта 2019 в 09:38

По сообщению очевидцев, инцидент произошел днем 4 марта на проспекте Советский, 6. Около 12:00 с крыши здания на припаркованный автомобиль упала груда снега. Машину раздавило под тяжестью снега.

Как отметили горожане, «грохот стоял жуткий».

«Всё случилось, конечно, быстро. Услышали очень сильный грохот, увидели, что снег скатился на машину, и тут же вторая лавина следом упала», – цитируют СМИ очевидца.

Видео случившегося появилось в соцсетях. Как отметили пользователи, хозяину авто повезло, что в этот момент он не был в машине – снег проломил крышу, повредил лобовое стекло, стойки, много снега упало в салон.

 

Фото, видео: соцсети.


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