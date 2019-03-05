Кемеровский сельхозинститут станет академией

Минобрнауки РФ приняло решение о переименовании КемГСХИ.

Напомним, осенью 2018 года в институте сменился руководитель. В ближайшее время кемеровский вуз ждет еще одно изменение - Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт станет академией.

Соответствующее решение приняли в Минобрнауки РФ. Как стало известно Сибдепо, приказ о переименовании кемеровского вуза был подписан 4 марта.

Отмечается, что КемГСХИ сам выступил инициатором этого события.

Фото: 2gis.ru