Блог с тобой ›› Новости ›› Кемеровский сельхозинститут станет академией

Кемеровский сельхозинститут станет академией

05 марта 2019 в 11:02

Минобрнауки РФ приняло решение о переименовании КемГСХИ.

Напомним, осенью 2018 года в институте сменился руководитель. В ближайшее время кемеровский вуз ждет еще одно изменение - Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт станет академией.

Соответствующее решение приняли в Минобрнауки РФ. Как стало известно Сибдепо, приказ о переименовании кемеровского вуза был подписан 4 марта.

Отмечается, что КемГСХИ сам выступил инициатором этого события.

 

 

 

Фото: 2gis.ru


Читайте также

Content apusqgurwua
В Кемерове до смерти забили на улице мать двоих детей
Content at5ssaqmivxxs4m
В Кемерове двое мужчин похитили парня
Content k 17x5kzk2c 900x611
В Кемерове снег превратил машину в груду металла
Content 1256acd10d6047b5ab7d639e3718787e
В Кузбассе кассиры самостоятельно задержали грабителя (видео)

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?