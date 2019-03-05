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В Кузбассе кассиры самостоятельно задержали грабителя (видео)

05 марта 2019 в 11:16

Инцидент произошёл в одном из продуктовых магазинов Новокузнецка.

В южной столице Кузбасса две женщины, работающие кассирами, самостоятельно задержали грабителя. Инцидент произошёл в продуктовом магазине на улице Ноградская, 10а в субботу, 2 марта.

«Около 15:45 женщина что-то украла в магазине, что именно не знаю, кассир её поймала и кричала на всю улицу, что у неё годовалый ребёнок, а эта горожанка крадёт её зарплату», — цитируют СМИ очевидцев происшествия.

По словам свидетелей, сотрудницы магазина затащили грабителя в торговое помещение и вызвали полицию.

В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

 

Фото: vk.com/«Инцидент Новокузнецк».


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