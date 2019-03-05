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Кемеровчане больше не смогут выбирать мэра

05 марта 2019 в 13:35

Депутаты единогласно лишили горожан возможности выбирать главу города.

Решение о внесении соответствующих изменений в устав столицы Кузбасса было принято 5 марта на 35-м заседании Кемеровского совета народных депутатов.

«Данный проект решения прошёл публичные слушания. Также была предоставлена возможность обсудить предлагаемые изменения в устав и задать вопросы в ходе проведения публичных слушаний. Этой возможностью воспользовались участники слушаний, включая жителей города Кемерово», – прокомментировал решение председатель горсовета Николай Сенчуров.

Отмечается, что проект решения получил поддержку в управлении Минюста России по Кемеровской области.

Теперь главу областного центра будут избирать депутаты горсовета из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса.


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