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В Кузбассе водитель «БелАЗа» сломал позвоночник

05 марта 2019 в 15:13

Виновным в случившемся признали 31-летнего машиниста дробильно-погрузочного агрегата.

Инцидент произошёл в октябре 2018 года. Следствием установлено, что обвиняемый руководил на угольном складе разреза разгрузочно-погрузочными работами.

«Мужчина знал, что ранее работы по загрузке угля были приостановлены из-за нарушений насыпи на склоне склада. Однако в нарушение требований безопасности он не остановил работы «БелАЗа», который разгружал уголь», – рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

В какой-то момент на краю насыпи задние колёса самосвала провалились, и он опрокинулся. В результате случившегося водитель «БелАЗа» получил перелом позвоночника. Машинисту назначили наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.


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