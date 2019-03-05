В Кемерове вновь ремонтируют Кузбасский мост

На этот раз подрядчик восстановит полотно за свой счёт.

Напомним, в конце февраля в Кемерове на Кузбасском мосту отремонтировали деформационный шов. Однако не прошло и недели, как на восстановленном участке дороги вновь образовались серьёзные выбоины. Автомобилисты были вынуждены вновь снижать скорость на проблемном участке. Из-за этого на мосту регулярно образовывались заторы.

Как рассказали в мэрии города, в деформации дорожного полотна виноват подрядчик.

«После проведённых работ в дорожном покрытии образовались выбоины. На данный момент работы, которые произвёл подрядчик, не выполнены и не оплачены. Теперь за свой счёт компания восстанавливает дорожное полотно», – сообщили в администрации Кемерова.

Отмечается, что сегодня ночью литой асфальтобетонной смесью на мосту устранили часть выбоин – всего выполнили 70% от необходимого объёма работ.

Фото: vk.com / "Регион-42".