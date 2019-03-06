В Анжеро-Судженске 5-летняя девочка ушла в детский сад без взрослых

Родителей ребёнка привлекли к административной ответственности.

Маленькую девочку, которая шла одна без взрослых по обочине проезжей части, заметил оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков.

Полицейский попытался узнать у ребёнка, куда она идёт, но девочка ответила, что родители запрещают ей разговаривать с незнакомцами. Тогда сотрудник полиции вызвал на место инспекторов по делам несовершеннолетних.

«Сотрудники полиции выяснили, что 5-летняя девочка, пока родители спали, самостоятельно ушла в детский сад. Ребёнка доставили в отдел полиции, куда вызвали и родителей», - рассказали в ГУ МВД Кузбасса.

С родителями провели беседу и составили в отношении супругов протоколы по признакам правонарушения «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Теперь им грозит административный штраф в размере 500 рублей.