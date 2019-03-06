В Ленинске-Кузнецком на улице вновь заметили голого мужчину (видео)

На этот раз горожанин разгуливал с луком в руках.
Инцидент произошел 5 марта. Неизвестный спокойно шёл по улице и не обращал внимания на прохожих. Очевидцы сняли необычного кузбассовца на видео и выложили ролик в одном из кузбасских пабликов.
Напомним, это не первый случай, когда в регионе замечают раздетых людей. Так, голого мужчину видели на прошлых выходных в Новокузнецке.
На этот раз «горячего» кузбассовца сравнили с уже известным Кола-мэном.
Фото, видео: vk.com/«ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».
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