Блог с тобой ›› Новости ›› В Ленинске-Кузнецком на улице вновь заметили го...

В Ленинске-Кузнецком на улице вновь заметили голого мужчину (видео)

06 марта 2019 в 10:09

На этот раз горожанин разгуливал с луком в руках.

Инцидент произошел 5 марта. Неизвестный спокойно шёл по улице и не обращал внимания на прохожих. Очевидцы сняли необычного кузбассовца на видео и выложили ролик в одном из кузбасских пабликов.

Напомним, это не первый случай, когда в регионе замечают раздетых людей. Так, голого мужчину видели на прошлых выходных в Новокузнецке.

На этот раз «горячего» кузбассовца сравнили с уже известным Кола-мэном.

 

Фото, видео: vk.com/«ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».


Читайте также

Content russia elections
Кемеровчане больше не смогут выбирать мэра
Content 18046
В Кузбассе водитель «БелАЗа» сломал позвоночник
Content
В Кемерове вновь ремонтируют Кузбасский мост
Content 64105baa25dac2dae96737e071456efb
В Анжеро-Судженске 5-летняя девочка ушла в детский сад без взрослых

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?