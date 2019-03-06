В Ленинске-Кузнецком на улице вновь заметили голого мужчину (видео)

На этот раз горожанин разгуливал с луком в руках.

Инцидент произошел 5 марта. Неизвестный спокойно шёл по улице и не обращал внимания на прохожих. Очевидцы сняли необычного кузбассовца на видео и выложили ролик в одном из кузбасских пабликов.

Напомним, это не первый случай, когда в регионе замечают раздетых людей. Так, голого мужчину видели на прошлых выходных в Новокузнецке.

На этот раз «горячего» кузбассовца сравнили с уже известным Кола-мэном.

Фото, видео: vk.com/«ЧП Ленинск-Кузнецкий 112».