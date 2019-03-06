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Пьяный водитель слетел в кювет под Кемеровом

06 марта 2019 в 11:29

ДТП произошло 5 марта на трассе «Кемерово – Яшкино». Рядом с селом Верхотомское водитель легковушки съехал в кювет.

«Водитель был пьян. Убегая от сотрудников ДТП, он не справился с управлением», – цитируют СМИ очевидцев аварии.

По информации ГИБДД Кузбасса, на место выезжали сотрудники ведомства.

«В отношении автомобилиста был составлен протокол. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются», – сообщили в ГИБДД.

 

 

Фото: vk.com / «Регион-42 Кемерово».


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