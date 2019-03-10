Будут с маслицем вкусны аппетитные блины

Мы собрали необычные, но невероятно вкусные рецепты. Попробуйте, вдруг эти блины станут вашим коронным блюдом!

ЛУКОВЫЕ БЛИНЫ

Луковые блины - необычный домашний вариант приготовления блинчиков. Это прекрасное дополнение к мясным, овощным и грибным начинкам.

Вам понадобится: 4 куриных яйца, 3 головки репчатого лука, 1 ст. молока, 1,25 ст. кипячёной воды, 2 ст. муки, 0,5 ч. л. соли, растительное масло для жарки.

Как приготовить: В чистую сухую посуду разбить яйца и взбить их с солью. Лук измельчить в блендере. Взбить яйца, лук и молоко, добавить в смесь просеянную муку и перемешать. Добавить воду и замесить тесто. Выпекаем блинчики на предварительно разогретой и смазанной маслом сковороде. Подавать такие блины можно с чесночным соусом или сметаной.

СЫРНЫЕ БЛИНЫ С ЗЕЛЕНЬЮ

Сытные блинчики с сыром и зеленью хороши сами по себе, особенно если их дополнить соусом. Если же в них завернуть начинку из мяса или птицы, то вы получите очень сытное и вкусное блюдо.

Вам понадобится: 0,5 л молока, 2 яйца, 150 г сыра, 1 ст. муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. соли, 2 ст. л. растительного масла для жарки.

Как приготовить: Взбить яйца с молоком. Добавить в смесь муку, соль и разрыхлитель, а затем тёртый сыр и зелень. Добавить растительное масло и перемешать тесто. Выпекаем блинчики на раскаленной сковороде. Подавать их лучше со сметаной, сырным или чесночным соусом.

БЛИНЫ С КОРИЦЕЙ

Блины с ароматом и вкусом корицы созданы для яблочной или вишневой начинки, фрукты прекрасно дополняют их. Так же блинчики хороши с шоколадными и сливочными соусами.

Ингредиенты: 200 г муки, 1 ст. молока, 2 яйца, 1 ч. л. корицы, 2 ст. л. сахара, ваниль на кончике ножа, 1 ч. л. соды, 1 ст. л. растительного масла.

Как приготовить: Взбиваем яйца с сахаром до устойчивой пены, добавляем к яйцам молоко и хорошо перемешиваем. В другой емкости смешиваем муку с корицей и ванилином. Соединяем молочно-яичную и мучную смесь, всё тщательно перемешиваем. Вливаем растительное масло и добавляем соду. Выпекаем блинчики на раскаленной сковородке. Чтобы получить пикантный десерт, можно сложить порцию блинчиков треугольником, полить их мёдом и украсить ломтиками сладкого яблока, слегка присыпанного корицей.

ШОКОЛАДНЫЕ БЛИНЧИКИ

Шоколадные блинчики созданы для любителей сладостей и десертов. Заверните в них бананы, шоколадную или творожную пасту, добавьте сгущёнку или шарик мороженого, и наслаждайтесь вкуснейшим десертом. А особенно он понравится детям!

Вам понадобится: 300 г муки, 0,5 л молока, 3 яйца, 80 г тёмного шоколада, 3 ст. л. коньяка или спирта, 2 ст. л. сахарной пудры, 2 ст. л. сливочного масла, 1 ст. л. какао-порошка, щепотка соли, 3 ст. л. растительного масла для жарки.

Как приготовить: Наливаем в глубокую миску 250 мл. молока, всыпаем пшеничную муку, какао-порошок, сахарную пудру и соль – всё взбиваем до получения однородной массы. Отдельно взбиваем яйца. Взбитые яйца добавляем к подготовленным ранее ингредиентам. Теперь необходимо растопить шоколад. В миску ко всем ингредиентам отправляем растопленное масло, шоколад с молоком и коньяк. Замешиваем тесто и выпекаем шоколадные блины на разогретой сковородке.

АПЕЛЬСИНОВЫЕ БЛИНЫ

Апельсиновые блины - это ещё один способ внести разнообразие в привычное тесто. Выберите любой основной рецепт, дополните его апельсиновым соком и цедрой и наслаждайтесь оригинальным вкусом.

Вам понадобится для блинов 2 яйца, 400 мл молока, половина апельсина, 200 г муки, 30 г сливочного масла, 2 щепотки соли.

Для начинки: 200 г творога, 1 ст. л. сметаны 15-20%, 0,5 ст. л. сахарной пудры, половина апельсина, 1 г ванилина.

Как приготовить: Снять цедру с апельсина и выдавить сок. Взбить яйца, добавить к ним сахар, соль, цедру и апельсиновый сок. В смесь влить растопленное масло и часть молока, а затем всыпать просеянную муку и перемешать. Оставшееся молоко добавляем в самом конце приготовления. Выпекать блины можно сразу, не дожидаясь, пока тесто настоится.