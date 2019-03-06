Пенсионер лишился части зарплаты из-за кузбассовца-однофамильца

Заложником невнимательности и безразличия кузбасских приставов стал житель Томска.

Приставы несколько раз возбуждали исполнительные производства о запрете на регистрацию транспортных средств. А причиной неприятностей стали долги однофамильца из Кузбасса.

Помимо фамилии, у жителя Томска и кузбассовца оказались одинаковые имя, отчество и дата рождения, хотя не совпадали место рождения и место проживания.

Томич несколько раз сообщал сотрудникам Кемеровского УФССП, что производства возбуждены в отношении не того человека, но никакие меры приняты не были. В результате за 2017-2018 годы на пенсионера четыре раза накладывали ограничения на его АМТС, а в июне 2018 года из зарплаты мужчины удержали 7000 рублей. Отмечается, что после каждого раза, он обращался к судебным приставам.

Для решения проблемы мужчина обратился в аппарат Уполномоченного по правам человека в Томской области, который направил запрос главному судебному приставу России. После проверки были вынесены постановления об отмене запрета на регистрацию транспортных средств жителя Томской области. А вот деньги, высчитанные из зарплаты пенсионера, вернули только в феврале текущего года.