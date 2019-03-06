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Житель Новокузнецка пытался протаранить столб

06 марта 2019 в 16:17

Сам автомобилист получил различные травмы.

ДТП произошло 4 марта около 22:10 на Обнорского. Водитель Toyota Funcargo врезался в бетонный столб.

«По предварительным данным, 50-летний водитель Toyota не выбрал безопасную скорость движения, не учёл дорожные условия (было мокрое покрытие), допустил занос транспортного средства и наехал на препятствие – опору линии электропередачи», – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

В результате произошедшего автомобилист получил различные травмы. Ему назначили стационарное лечение.

Значительно пострадал и автомобиль. Одна сторона легковушки оказалась буквально смята.

 

Фото: Новокузнецк.ru.


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