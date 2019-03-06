Губернатор Кузбасса поздравил женщин редких профессий

Сергей Цивилёв встретился с жительницами региона, которые трудятся на «неженской» работе.

Встреча состоялась в администрации Кемеровской области в среду, 6 марта. Среди гостей губернатора были машинистки башенных кранов, водители БЕЛАЗов, мотористки, токари, электромеханики, электрогазосварщицы, подземные маркшейдеры. Глава региона поблагодарил их за вклад в развитие Кузбасса.

«На сегодняшний день практически не осталось сфер деятельности, где бы женщины не трудились наравне с мужчинами. Это связано с тем, что представительницы прекрасной половины человечества отважились сломать стереотипы, добились успеха в разных областях нашей жизни», — отметил губернатор.

По словам Сергея Цивилёва, такая сила и упорство достойны самого глубокого уважения.

Фото: администрация Кемеровской области.