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Губернатор Кузбасса поздравил женщин редких профессий

06 марта 2019 в 16:27

Сергей Цивилёв встретился с жительницами региона, которые трудятся на «неженской» работе.

Встреча состоялась в администрации Кемеровской области в среду, 6 марта. Среди гостей губернатора были машинистки башенных кранов, водители БЕЛАЗов, мотористки, токари, электромеханики, электрогазосварщицы, подземные маркшейдеры. Глава региона поблагодарил их за вклад в развитие Кузбасса.

«На сегодняшний день практически не осталось сфер деятельности, где бы женщины не трудились наравне с мужчинами. Это связано с тем, что представительницы прекрасной половины человечества отважились сломать стереотипы, добились успеха в разных областях нашей жизни», — отметил губернатор.

По словам Сергея Цивилёва, такая сила и упорство достойны самого глубокого уважения.

 

Фото: администрация Кемеровской области.


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