В Новокузнецке массово эвакуировали посетителей ТЦ

Известно, что тревога была не учебной.

Во вторник, 5 марта, из новокузнецкого торгово-развлекательный центра «Планета» срочно эвакуировали посетителей.

«Около 12:16 был запущен алгоритм эвакуации и посетителей торгового центра экстренно вывели из помещений», - сообщает Новокузнецк.ru.

Известно, что тревога не была учебной. Как рассказали представители «Планеты», угрозы для жизни и здоровья людей не было. Всё дело было в чувствительности и надежности оборудования - из-за загазованности на парковке торгового центра сработали два пожарных датчика, что привело к запуску алгоритма эвакуации.

Фото: novokuznetsk.ru