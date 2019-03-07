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В Новокузнецке массово эвакуировали посетителей ТЦ

07 марта 2019 в 09:52

Известно, что тревога была не учебной.

Во вторник, 5 марта, из новокузнецкого торгово-развлекательный центра «Планета» срочно эвакуировали посетителей.

«Около 12:16 был запущен алгоритм эвакуации и посетителей торгового центра экстренно вывели из помещений», - сообщает Новокузнецк.ru.

Известно, что тревога не была учебной. Как рассказали представители «Планеты», угрозы для жизни и здоровья людей не было. Всё дело было в чувствительности и надежности оборудования - из-за загазованности на парковке торгового центра сработали два пожарных датчика, что привело к запуску алгоритма эвакуации.

 

Фото: novokuznetsk.ru


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