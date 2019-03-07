В Кузбассе неизвестный напал на бабушку в подъезде

Инцидент произошел в Заводском районе Новокузнецка. В подъезде одного из многоэтажных домов неизвестный мужчина напал на 70-летнюю женщину.

«Злоумышленник выхватил из рук пенсионерки пакет, в котором находилась женская сумка, а внутри неё 200 рублей и мобильный телефон стоимостью более 4 000 рублей», - рассказали ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Вычислить злоумышленника помоги отпечатки его пальцев. Осмотрев место преступления и близлежащую территорию, полицейские обнаружили похищенный у потерпевшей пакет. Эксперт-криминалист изъял с него отпечаток пальца, с помощью которого был установлен грабитель.

Злоумышленником оказался ранее судимый 38-летний местный житель. Украденный телефон он уже успел продать, а деньги потратил на алкоголь. Теперь кузбассовцу, обидевшему бабушку, грозит до четырёх лет лишения свободы.